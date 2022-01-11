الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 January 11, 2022 14:38 3:26 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة بلماضي يعتذر لتعثر الجزائر ضد سيراليون 3:37 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الجزائر وسيراليون 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:50 دقيقة هورنتس يكرر تفوقه على باكس 1:23 دقيقة دجوكوفيتش يستهل تحضيراته لبطولة أستراليا المفتوحة 2:41 دقيقة مدرب السودان يؤكد جاهزية فريقه 0:49 دقيقة حالات كورونا إلى انخفاض بين أندية البريميرليغ 0:40 دقيقة بعثة ريال مدريد تحط الرحال في الرياض 0:53 دقيقة وفاة اللاعب التركي تشاليك إثر حادث مروري 0:46 دقيقة دي فيلييرز يحرز المرحلة التاسعة من رالي داكار