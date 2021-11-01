الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية عشر من قبل beIN SPORTS November 1, 2021 16:41 3:26 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثاني عشر من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الفرنسي أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية عشر 0:49 دقيقة إصابة مدرب بطلق ناري 4:52 دقيقة هل يعود كونتي إلى إنكلترا من بوابة توتنهام؟ 0:23 دقيقة سيميوني يتحدث عن فوز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس 2:07 دقيقة رسمياً: توتنهام يقيل مدربه نونو إسبيريتو 2:11 دقيقة سيليا كوي فخورة بالانتماء لمنتخب سيدات الجزائر 2:41 دقيقة سوسييداد يستعيد صدارة الليغا 3:16 دقيقة مرسيليا إلى المركز الثالث بفوز ثمين على كليرمون 0:22 دقيقة الوكرة يحقق فوزاً ثميناً على الغرافة 2:39 دقيقة بريست يحقق فوزه الأول في الدوري الفرنسي