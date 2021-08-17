الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية من قبل beIN SPORTS August 17, 2021 15:50 3:53 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف من الجولة الثانية في الدوري الفرنسي لكرة القدم. الملخصات الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 10:48 دقيقة غوارديولا في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:56 دقيقة تقارير - رونالدو عرض خدماته على مانشستر سيتي 4:01 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة الأولى 3:57 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الأولى 3:53 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية 2:49 دقيقة قرعة كأس الأمم الإفريقية | آخر الأخبار 0:43 دقيقة أتلتيكو مدريد يستأنف تدريباته 0:49 دقيقة برشلونة يستهل تدريباته لمباراته المرتقبة ضد بلباو 0:48 دقيقة أبراهام إلى روما قادماً من تشيلسي 0:43 دقيقة كورتوا سعيد جداً بتمديد عقده مع الملكي