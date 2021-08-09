الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الأولى من قبل beIN SPORTS August 9, 2021 12:54 3:41 دقيقة لقد شهد الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي تسجيل 26 هدفاً، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الفرنسي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:41 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الأولى 1:01 دقيقة مرسيليا يقلب الطاولة على مونبلييه 1:01 دقيقة فولهام يستهل مسيرته بالتعادل مع ميدلسبره 3:24 دقيقة مشاركة تاريخية لقطر في أولمبياد طوكيو 0:26 دقيقة بورتو يستهل مشواره بالفوز على بيلينينسيش 0:44 دقيقة جماهير برشلونة تعبّر عن حسرتها 0:50 دقيقة الدراج الصاعد خورخي مارتن يتوج بجائزة ستيريا 3:05 دقيقة استقبال حافل للبطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي 0:27 دقيقة برشلونة يعلن إصابة أغويرو 4:47 دقيقة تعادل مثير بين ميتز وليل حامل اللقب