الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 May 3, 2021 20:13 3:56 دقيقة لقد شهد الأسبوع 35 من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الفرنسي أفضل 5 أهداف أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة الجماهير تقترب من العودة إلى الملاعب الفرنسية 0:31 دقيقة بماذا طالب غوارديولا لاعبيه قبل مواجهة سان جيرمان؟ 0:54 دقيقة لقاء خاص مع ألكسندر إيساك هدافُ ريال سوسييداد 1:01 دقيقة أنس جابر تنسحب من بطولة مدريد بسبب الإصابة 3:56 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 0:50 دقيقة ديميتروف يغادر دورة مدريد من الدور الأول 0:24 دقيقة بوريس جونسون ينتقد احتجاجات مشجعي مانشستر يونايتد 11:09 دقيقة فيراتي يصف مواجهة مانشستر سيتي بالنهائي المبكر 16:32 دقيقة بوتشيتينو يتحدث عن المواجهة المرتقبة أمام سيتي 2:22 دقيقة إنتر كونتي يذكر الجماهير بإنجازات 2010