الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 من قبل beIN SPORTS April 26, 2021 17:17 3:05 دقيقة لقد شهد الأسبوع 34 من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الفرنسي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تواصل طوافها 1:34 دقيقة قرار الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو سيبت قريبا 1:07 دقيقة توخيل ينتقد الصيغة الجديدة لدوري الأبطال 2:22 دقيقة إجماع على أهمية بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ 0:45 دقيقة باريس سان جيرمان يمدد عقد نافاس لموسم إضافي 3:05 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 0:55 دقيقة زيدان: من السخافة الاعتقاد بإمكانية استبعاد الريال 5:21 دقيقة الاتحاد الإيطالي يهدد باستبعاد الأندية المنشقة 0:25 دقيقة موعد مشاهدة قرعة كأس العرب في بث مباشر 1:14 دقيقة هالك يكشف سبب استمرار تألقه في الملاعب المختلفة