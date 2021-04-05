الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 من قبل beIN SPORTS April 5, 2021 13:20 3:36 دقيقة لقد شهد الأسبوع الواحد والثلاثون من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الفرنسي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برايتون 3:24 دقيقة برأسية رائعة من أكونيا ...أتليتكو يسقط في الأندلس 0:33 دقيقة هوركاش يتوج أسبوعاُ رائعاً بإحرازه لقب ميامي 2:20 دقيقة ديربي تونسي سلبي في الكونفدرالية 2:26 دقيقة الرجاء يغلب بيراميدز ويؤمن صدارة المجموعة 1:28 دقيقة خروج فعودة ثم توضيح.. العنصرية تضرب مباراة فالنسيا 0:36 دقيقة كوارتارارو يفوز بجائزة الدوحة الكبرى 2:19 دقيقة نهضة بركان يخرج بنقطة أمام شبيبة القبائل 0:49 دقيقة توتنهام يتعثر وتألق تريزيغيه يقود أستون فيلا للفوز 3:12 دقيقة قمّة منتظرة بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد