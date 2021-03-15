الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 29 من قبل beIN SPORTS March 15, 2021 18:42 3:36 دقيقة لقد شهد الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة الجزائري فرحات يتطلع لمغادرة نيم 3:36 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 8:05 دقيقة بن رحمة يتحدث عن طموحاته مع وست هام 3:36 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 29 0:39 دقيقة إبراهيموفيتش على أعتاب العودة للمنتخب السويدي 0:39 دقيقة استدعاء بيدري لاعب وسط برشلونة إلى تشكيلة إسبانيا 0:30 دقيقة هازارد يصاب ويغيب عن ريال مدريد مجدداً 0:33 دقيقة بارتي مستمرة بصدارة تصنيف محترفات التنس 0:36 دقيقة ميدفيديف يصعد للمركز الثاني لأول مرة في مسيرته 0:51 دقيقة الاتحاد الأفريقي يرفض شكاوى سيمبا أمام المريخ