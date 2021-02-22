الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 من قبل beIN SPORTS February 22, 2021 16:44 3:40 دقيقة لقد شهد الأسبوع السادس والعشرون من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة كالياري يقيل مدربه دي فرانشيسكو من منصبه 1:48 دقيقة سحب قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي 0:53 دقيقة لاعبو نابولي ممنوعون من التواصل مع وسائل الإعلام 0:45 دقيقة نابولي يعلن تعرض مهاجمه أوسيمين لإصابة قوية 0:45 دقيقة بوكا جونيورز يحقق فوزه الأول في كأس رابطة الدوري 0:43 دقيقة السد أمام فرصة حسم اللقب 0:45 دقيقة دجوكوفيتش يحتفل باللقب على شاطئ برايتون 0:44 دقيقة "كاف" يحدد موعد مواجهة الوداد وكايزر تشيفس 1:13 دقيقة تقارير تستبعد إقالة مورينيو قبل نهاية الموسم 0:32 دقيقة يوفنتوس لاستعادة عافيته من بوابة كروتوني