الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 من قبل beIN SPORTS February 15, 2021 11:22 3:33 دقيقة لقد شهد الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الفرنسي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة تعادل صعب لبوكا جونيورز 3:11 دقيقة تشيلسي - نيوكاسل طموحات متباينة 3:33 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 3:05 دقيقة نادال يواصل زحفه نحو نهائي بطولة أستراليا 1:41 دقيقة سكرينيار سعيد بالصدارة ويعلق على أهمية الديربي 2:37 دقيقة معاناة مرسيليا مستمرة 3:27 دقيقة إنتر يخطف الصدارة من جاره ميلان 0:27 دقيقة الدحيل يحسم مواجهة القمة أمام الريان 0:59 دقيقة أوباميانغ يتحدّث عن الـ"هاتريك" الذي سجله 4:39 دقيقة أوباميانغ يسجل "هاتريك" وأرسنال يتجاوز ليدز