الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 January 18, 2021 18:47 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:17 دقيقة ماندزوكيتش يصل إلى إيطاليا قبل التوقيع مع ميلان 1:35 دقيقة كومان: لا وقت للندم في برشلونة 4:00 دقيقة ميلان يسعى للانفراد بالصدارة مجدداً 0:46 دقيقة أوزيل يخضع للحجر في تركيا 1:36 دقيقة أولمبياد طوكيو: تعهد بالمضي قدماً في الاستعداد 0:50 دقيقة بوكا جونيورز يتوج بأول نسخة من كأس دييغو مارادونا 4:15 دقيقة ما هي المباريات التي قد يغيب عنها ميسي؟ 0:36 دقيقة أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة ويتوّج بلقب كأس السوبر 4:22 دقيقة ميتز يهزم ليون ويحرمه من استعادة الصدارة 1:12 دقيقة فيدال: "الفوز على يوفنتوس أثبت قوتنا وتميزنا"