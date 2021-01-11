الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 January 11, 2021 10:13 3:26 دقيقة أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة قطر تستضيف التصفيات التمهيدية لبطولة أستراليا 0:34 دقيقة إدارة الإفريقي تسعى لحسم كافة الملفات العالقة 0:36 دقيقة تخريج الدفعة الأخيرة من برنامج المجموعة الشبابية 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 0:30 دقيقة فالنسيا ينتصر ويغادر منطقة الخطر 5:03 دقيقة يوفنتوس يتجاوز ساسوولو ورونالدو يدخل التاريخ 1:14 دقيقة كريستيانو رونالدو يواصل تطويع الأرقام القياسية 0:43 دقيقة توتنهام يدك شباك مارين بخماسية 1:09 دقيقة معاناة ريال مدريد بسبب الأحوال الجوية مستمرة 0:33 دقيقة ليفاندوفسكي يواصل حصد الجوائز