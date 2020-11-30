الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 November 30, 2020 13:41 3:24 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة المنتخب السوري يحقق انتصاره الثاني في التصفيات 2:26 دقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك 0:35 دقيقة فتح تحقيق ضد كافاني بسبب منشور عنصري 0:35 دقيقة برشلونة ينتخب خلف بارتوميو في 24 يناير 0:45 دقيقة لوف يبقى في منصبه مدرباً لمنتخب ألمانيا 0:50 دقيقة بيجين غوان يضمن الصدارة 2:07 دقيقة الدوري المجتمعي مبادرة رائدة لتشجيع سكان قطر 3:24 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 5:23 دقيقة لابورتا لديه خطة فهل يعيد الأيام الخوالي لبرشلونة 0:43 دقيقة إصابة خيمينيز لاعب وولفرهامبتون بكسر في الجمجمة