الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 4 September 21, 2020 15:25 3:24 دقيقة لقد شهد الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة ميلان يطمح لبداية مميزة ضد بولونيا 0:45 دقيقة سواريز بشكل رسمي خارج حسابات يوفنتوس 3:24 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 4 2:25 دقيقة التعاون يواجه الشارقة 2:37 دقيقة مواجهة هامة للدحيل 2:50 دقيقة العين يأمل بانتصار معنوي 2:40 دقيقة مانشستر سيتي يبدأ موسمَه بلقاء صعب ضد وولفرهامبتون 0:36 دقيقة مانشستر سيتي يعلن إصابة غوندوغان بفيروس كورونا 2:36 دقيقة السد يأمل في حسم تأهله عندما يقابل النصر 4:21 دقيقة صور حصرية للأرجنتيني ميسي وعلاقته برونالد كومان