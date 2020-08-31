الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 من قبل josephkbitar@gmail.com August 31, 2020 12:52 3:14 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الفرنسي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:01 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:48 دقيقة مرسيليا يغلب بريست بصعوبة 0:34 دقيقة الترجي الرياضي يتوج بلقب الدوري التونسي 10:09 دقيقة أنشيلوتي: "قد أفقد هدوئي ولكن لا أفقد احترامي" 0:32 دقيقة طواف فرنسا: الفرنسي ألافيليب بطل المرحلة الثانية 1:23 دقيقة أكرم عفيف أفضل لاعب في الدوري القطري 0:39 دقيقة إبرا يستعد لتجديد التعاقد مع ميلان 2:04 دقيقة بداية ممتازة لسانت إتيان 3:19 دقيقة فلاشينغ ميدوز: إصابة لاعب بفيروس كورونا 1:36 دقيقة دجوكوفيتش ينشئ رابطة لاعبين!