الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 1 August 24, 2020 15:41 3:41 دقيقة لقد شهد الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة إلتشي إلى دوري الأضواء 3:41 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 1 0:53 دقيقة لوف يهنئ لاعبي بايرن 0:35 دقيقة تسيتسيباس بسهولة إلى ثالث أدوار دورة سينسيناتي 0:41 دقيقة راك 1: كومان أبلغ سواريز أنه لن يعتمد عليه 0:36 دقيقة اعتماد تقنية الفيديو بدءا من ربع النهائي 0:45 دقيقة رابتورز في الدور الثاني لمواجهة سلتيكس 0:41 دقيقة بليسكوفا وكينن تسقطان عند العقبة الأولى 2:53 دقيقة فينغر: " باريس سان جيرمان كان قريباً من التتويج" 1:00 دقيقة كومان يتحدّث عن تألقه بعد الإصابة