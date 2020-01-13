الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 January 13, 2020 10:48 3:41 دقيقة لقد شهد الأسبوع العشرون من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الفرنسي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:41 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:41 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 4:59 دقيقة موناكو يفرض التعادل على باريس سان جيرمان 3:59 دقيقة يوفنتوس ينتصر وينفرد بالصدارة 2:17 دقيقة ماذا قال محرز عقب الثنائية في مرمى أستون فيلا؟ 0:47 دقيقة أغويرو: "أنا سعيد بما حققته" 1:45 دقيقة أغويرو يحطم أرقاماً قياسية جديدة 4:51 دقيقة مانشستر سيتي يبعثر أستون فيلا وأغويرو يدخل التاريخ 2:26 دقيقة تعرف على الاسم الذي يُسعد محمود تريزيغيه