الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 November 4, 2019 10:23 4:31 دقيقة لقد شهد الأسبوع 12 من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الفرنسي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:51 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 3:41 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة العاشرة 4:31 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 12:17 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:37 دقيقة "بورتو" يُسقط غرناطة ويضع سوسييداد في المقدمة 3:48 دقيقة سانت إيتيان يتجاوز عقبة موناكو 4:57 دقيقة فوز أول للاتسيو في معقل ميلان منذ 1989 0:42 دقيقة بايرن ميونيخ يقيل مدربه الكرواتي كوفاتش