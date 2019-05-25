كرة القدم
تنس
كرة السلة
رياضات ميكانيكية
القناة الأولمبية
المزيد
NBA
المزيد
شاهد مباشرة
Change language
English
Français
العربية
دوري أبطال أوروبا
Get beIN
جدول البث
نتائج مباشرة
الفيديو
العربية
English
Français
Ok
نتائج مباشرة
جدول البث
كرة القدم
تنس
كرة السلة
رياضات ميكانيكية
القناة الأولمبية
NBA
المزيد
الفيديو
شاهد مباشرة
جدول البث
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز
Get beIN
الصفحة الرئيسية
>
كرة القدم
>
الدوري الفرنسي
>
فيديو
الدوري الفرنسي
الفيديو
مباشر
المباريات القادمة
النتائج
الترتــيب
إحصائيات
أميان
أنجيه
باريس سان جيرمان
بوردو
تولوز
ديجون
ريمس
رين
سانت إيتيان
ستراسبورج
غانغون
كون
ليل
ليون
مارسيليا
موناكو
مونبلييه
نانت
نيس
نيم
الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الأخيرة
May 25, 2019 13:12
4:01 دقيقة
أفضل الأهداف
-
آخر الفيديوهات
2:40 دقيقة
ميسي ينال جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة
2:07 دقيقة
لايبزيغ من أجل اللقب الأول وبايرن من أجل الثنائية
1:48 دقيقة
أحداث اليوم في 90 ثانية
4:45 دقيقة
موجز الأخبار
0:35 دقيقة
الزمالك ونهضة بركان: التغطية الخاصة
4:54 دقيقة
الترجي يعود بتعادل ثمين من أرض الوداد
0:35 دقيقة
موناكو يضمن البقاء في دوري الأضواء
4:23 دقيقة
الدوري الفرنسي: ملخص وأهداف مباراة ليون ونيم
3:21 دقيقة
خسارة ثنائي الصدارة في المرحلة الأخيرة
4:17 دقيقة
الأوروغواي 3 النرويج 1
العودة إلى أعلى