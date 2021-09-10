الجزائري ديلور متحفز للالتحاق بفريقه الجديد من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 22:31 0:35 دقيقة أكد الدولي الجزائري أندي ديلور، المنتقلُ حديثاً إلى نادي نيس، أنه متحفز للالتحاق بفريقه الجديد. مضيفاً أنه سعيد بمنحه فرصة الانضمام لكتيبة "المحاربين" تحت قيادة المدرب كريستوف غالتيه. تقارير إخبارية نيس أندي ديلور -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة لقب زوجي بطولة أميركا من نصيب رام وساليسبوري 1:15 دقيقة سانتو يتحدث وضعية لاعبيه 0:58 دقيقة يورغن كلوب مستاء 1:09 دقيقة غوارديولا لا يعلم مصير جيزوس وإيديرسون 2:49 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل الفوز الخامس توالياً 0:38 دقيقة رئيس نادي نيس: "الفريق لن يستأنف قرار الرابطة" 0:35 دقيقة الجزائري ديلور متحفز للالتحاق بفريقه الجديد 0:44 دقيقة كيليان مبابي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان 0:26 دقيقة أحمد الفهد الصباح يقرر التنحي عن منصبه مؤقتاً 0:38 دقيقة ليل ينشد الانتصار من بوابة لوريان