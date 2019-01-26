وظهر الروسي ديميتري ريبولوفليف، مالك موناكو، في مدرجات ملعب غاستون-جيرار إلى جانب نائبه ومواطنه فاديم فاسيلييف، والمدرب العائد البرتغالي ليوناردو جارديم والذي عين بدلاً من مهاجم الفريق الدولي السابق تييري هنري المقال بعد 3 أشهر ونصف على تسلمه مهامه التدريبية.

وتولى فرانك باسي، مساعد هنري، مهمة الاشراف على الفريق بانتظار أن يتسلم جارديم المهمة رسمياً.

وسجل ديجون الذي يصارع بدوره للخروج من منطقة خطر الهبوط للدرجة الثانية، هدفًا في كل شوط عن طريق كل من الكوري الجنوبي تشانغ-هون كوون (24) والتونسي نعيم السليتي (69).

وتألق السليتي الذي هز الشباك للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم، للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجل ثلاثة أهداف ومرر ثلاث كرات حاسمة أمام سانت إتيان (6-3) في كأس فرنسا الأربعاء.

ولعب موناكو الجريح بعشرة لاعبين بعدما رفع حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه البرازيلي نالدو في الدقيقة 60 بسبب حركة غير رياضية تجاه لاعب ديجون جوليو تافاريس من الرأس الأخضر.

ويحتل ديجون المركز 16 برصيد 20 نقطة فيما لا يزال موناكو يتخبط في القاع (قبل الأخير برصيد 15 نقطة).

وفي باقي المواجهات، فاز نيس على نيم بهدفين لصفر و ستراسبورغ على بوردو بهدف دون مقابل ورانس على مضيفه غانغون بهدف لصفر.

