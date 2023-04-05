التونسي منتصر الطالبي يطمح لمساعدة لوريان على تحقيق أفضل النتائج من قبل beIN SPORTS April 5, 2023 10:49 1:20 دقيقة قال منتصر الطالبي لاعب المنتخب التونسي ونادي لوريان الفرنسي إنه يحظى بثقة كبيرة في فريقه وهو ما يؤهله للقيام بدوره مؤكدا أنه يطمح دائما لمساعدة فريقه على تحقيق أفضل النتائج. مقابلات الدوري الفرنسي المنتخب التونسي منتصر الطالبي -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة برشلونة يرنو إلى تخّطي عقبة غريمه ريال مدريد 1:24 دقيقة ريال مدريد يُنهي تحضيراته لمواجهة برشلونة 0:29 دقيقة نيوكاسل ينشد الفوز من بوابة وست هام 1:20 دقيقة الطالبي يطمح لمساعدة لوريان على تحقيق أفضل النتائج 3:21 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى إلى تجاوز عقبة برينتفورد 2:46 دقيقة موقعة تشلسي وليفربول تنتهي على وقع التعادل 3:48 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 3:23 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 0:29 دقيقة مفاوضات إيجابية بين تشلسي وناغليسمان لخلافة بوتر 2:43 دقيقة ظاهرة تغيير المدربين في الدوري الإنكليزي