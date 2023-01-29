ودون على هدف باريس سان جيرمان الوحيد البرازيلي نيمار 51.

ولعب أصحاب الأرض بـ10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 59 بعد طرد الإيطالي ماركو فيراتي، بعد تدخّل قوي على الياباني يونيا إيتو، ما استدعى الحكم لمراجعة تقنية الفيديو المساعد (في إيه آر) والعدول عن بطاقة صفراء رفعها بداية.

وكانت هذه المباراة الأولى لفيراتي مع النادي بعد العودة من الإصابة، وطُرد بعد 14 دقيقة من دخوله بديلاً للبرتغالي فيتينا.

وفي الثواني الأخيرة سجل الإنكليزي فلوريان بالوغون هدف التعادل للضيوف.

وصار رصيد سان جيرمان 48 نقطة على قمة الترتيب بينما أصبح رصيد رانس 26 نقطة.

أرقام:

- فشل باريس سان جيرمان في الفوز في 3 من آخر 4 مباريات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي

- الهدف الأكثر تأخرا في مرمى باريس سان جيرمان في آخر 17 موسماً من الدوري الفرنسي (95 دقيقة و30 ثانية)

- فشل باريس سان جيرمان في الفوز في مباراتين متتاليتين لأول مرة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.