وافتتح الألماني كيفن فولاند التسجيل للضيوف في الدقيقة 20، لكن البرازيلي نيمار وقع على التعادل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

ورفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط متساوياً مع مرسيليا ولنس مع فارق الأهداف لصالحه، فيما يحتل موناكو المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

وزج كريستوف غالتييه مدرب نادي العاصمة بالبرتغالي ريناتو سانشيس أساسياً للمرة الأولى اثر غياب مواطنه فيتينيا للإيقاف، ولكنه لم يكن موفقاً ليخرجه المدرب في الدقيقة 63 ويدخل مواطنه دانيلو بيريرا.

من ناحيته، ردّ فيليب كليمون بتبديل أسلوبه مع إجراء 6 تغييرات وبدفاع خماسي، فأشرك وسام بن يدر مع الألماني كيفن فولاند في الهجوم، ليفتتح الأخير التسجيل في الدقيقة 20 بعد تمريرة حاسمة من أليكسندر غولوفين، قبل أن يصاب الألماني بعد 5 دقائق ويخرج من الملعب.

ومع تأخر سان جيرمان للمرة الأولى هذا الموسم، تراجع موناكو بعد الهدف ليترك المساحات أمام حامل اللقب الذي خلق الفرص أبرزها تسديدة بالقائم الأيسر من ميسي من خارج المنطقة تابعها مبابي لتصطدم بالقائم الايمن بطريقة غريبة والمرمى مشرعاً أمامه (45).

ظهر سان جيرمان بصورة مغايرة في الشوط الثاني، فضغط لإدراك التعادل وبعد توغل داخل المنطقة وتمريرة من ميسي لنيمار سدد الأخير كرة صدها الحارس الألماني أليكسندر نوبل، ليتابعها سانشيز من خارج المنطقة بجانب القائم (59).

وأدرك سان جيرمان التعادل إثر عودة الحكم بعد قرابة دقيقتين من الحادثة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لاحتساب ركلة جزاء للبرازيلي نيمار الذي تعرض لخطأ داخل المنطقة من التشيلي غيليرمو ماريبان، سددها النجم البرازيلي بنفسه ناجحة في الشباك (70)، في سادس أهدافه هذا الموسم.

أصبح نيمار أول لاعب يشارك في 12 هدفًا في أول 4 مباريات في الدوري الفرنسي منذ عام 2006

وتتابع مسلسل تصدي القائم لتسديدات سان جرمان وكانت هذه المرة من نصيب المغربي أشرف حكيمي (75)، قبل أن ينفرد مبابي بالحارس بعد تمريرة في العمق من البرتغالي نونو منديش ويسدد كرة صدها نوبل بصدره (84)، ثم عرضية من حكيمي داخل المنطقة تابعها مبابي رأسية قوية خارج الخشبات الثلاث (88).