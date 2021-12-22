ورغم تعادله، أنهى سان جيرمان، بطل الذهاب، العام الحالي بفارق شاسع عن ملاحقيه.

سجّل للوريان هدف السبق توما مونكوندوي (40) قبل أن يعادل الارجنتيني ماورو إيكاردي النتيجة (90+1).

وتحصل المدافع الإسباني سيرجيو راموس على البطاقة الحمراء بعد أن نال البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 85.

ونجح نيس في الفوز على لونس 2-1.

وعوّض نيس تأخره بهدف سجله أرنود كاليموندو لمصلحة لونس (30) قبل أن يسجّل هدفين في الشوط الثاني عبر الغابوني ماريو ليمينا (63) والهولندي جاستن كلويفرت (79)، كانا كفيلين بمنح فريق المدرب كريستوف غالتييه فوزًا في غاية الأهمية.

وتعادل أولمبيك مرسيليا على أرضه أمام رينس 1-1.

وسجّل هدف التقدم لرينس هيوغو إيكتيكي (75) قبل أن يحرز ديميتري باييه هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وأشعل موناكو معركة المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية عقب فوزه المهم على حساب رين 2-1.

وواصل ليون سقوطه الحرّ واكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه امام ميتز الثامن عشر.

ويحتل ليون المركز 11 برصيد 26 نقطة مهدراً فرصة حقيقية للبقاء على تماس مع المراكز العشرة الأوائل.



