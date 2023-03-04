الفريق المضيف تقدم أولاً قبل نهاية الشوط الأول بواسطة البرتغالي جوزيه فونت بالخطأ في مرمى فريقه، تقدمٌ استمر حتى الدقيقة 69 التي عرفت تسجيل ليل لهدف التعادل عبر الكندي جوناثان ديفيد.

ورفع هذا التعادل رصيد لونس للنقطة 51 مقابل 45 نقطة لليل.

