الاشتباه بإصابة لاعبَين في باريس سان جيرمان بـ"كوفيد-19" من قبل beIN SPORTS August 31, 2020 21:21 0:31 دقيقة أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم الاثنين عن الاشتباه بوجود حالتي فيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه من دون الكشف عن اسميهما بعد أن أظهرا عوارض الوباء. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة السد يعلن عن تعاقده مع البرازيلي غييرمي توريس 4:40 دقيقة اتفاق رسمي لتجديد عقد مدرب العراق كاتانيتش 2:44 دقيقة الجزائر:المشهد الكروي لا يزال متأثرا بقرار المحكمة 1:47 دقيقة سوسييداد يعلن إصابة دافيد سيلفا بفيروس كورونا 1:28 دقيقة جماهير ليون تحتفل بلقب دوري الأبطال 0:36 دقيقة أنباء عن قرب انتقال فان دي بيك لمانشستر يونايتد 0:39 دقيقة إيموبيلي يجدد عقده مع لاتسيو 1:53 دقيقة ردود أفعال متباينة لجماهير برشلونة 0:35 دقيقة إيفرتون يمدد عقد كين حتى 2025 0:51 دقيقة "قضية ميسي" تُسيطر على الإعلام الإسباني