وجاء في البيان نقلاً عن رئيس الاتحاد نويل لوغرايت: "إن تصريحات رئيس الجمهورية تقودنا لتحمل مسؤولياتنا للمساهمة دون غموض في وقف الأزمة الصحية التي تضرب بلادنا".

وأضاف: "أعلن تعليق جميع الأنشطة والمسابقات التي يديرها الاتحاد بما في ذلك بطولات الهواة للذكور والإناث لكافة الفئات السنية على كامل التراب الفرنسي. كما سيتم تعليق نشاط التدريبات ومدارس كرة القدم أيضاً وذلك انطلاقاً من يوم الجمعة 13 مارس وحتى إشعار آخر".

ولم يعط لوغرايت أية إشارات تتعلق باستئناف النشاط حيث ذكر "سوف نستأنف نشاطنا بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك".