وستحرم الإصابة ميسي من المشاركة في مواجهة ميتز خارج الديار غداً الأربعاء في المرحلة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال نادي العاصمة الفرنسية في بيان عبر موقعه الرسمي"تلقّى ميسي ضربة في ركبته اليسرى وقد خضع صباح الثلاثاء إلى فحص بأشعة الرنين المغناطيسي أظهر علامات إصابة بكدمات في العظم".

وكشف الفريق الباريسي أنه سيتم إجراء فحوصات طبية جديدة للساحر الأرجنتيني في غضون 48 ساعة.

وشرح مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الأسباب الذي دعته الى استبدال ميسي في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه ضد ليون (2-1).

وخرج ميسي من الملعب وحل بدلاً منه الظهير الأيمن أشرف حكيمي.

أما بوكيتينو فاعتبر بأن استبدال ميسي كان لما فيه مصلحة اللاعب بقوله "نحن نراقب من على مقاعد البدلاء جميع اللاعبين على أرضية الملعب لنرى ماذا يحصل خلال المباراة وقد رأينا أن ليو ينظر باستمرار إلى ركبته ويعاينها".

وأضاف "الجهاز الفني كان راضياً عن الطريقة التي لعب فيها ميسي، لقد أدى بطريقة جيدة جداً في الشوط الأول وكل ما كان يفتقده هو تسجيل هدف".

وتابع "خاض 76 دقيقة ومع جميع المعلومات التي في حوزتنا قررنا أن نخرجه" مشيراً إلى أنه يتفهم النقاش الذي دار حول صوابية قراره من عدمها وقال في هذا الصدد "اتفهم جيدا الوضع واتقبله كما هو".

وأوضح "لم يفاجئني الأمر لكن الأولوية هي دائماً للوضع البدني للاعب وفي هذه الحالة قررنا أنه من الأفضل أن يخرج. جميع الأبطال الكبار يريدون البقاء على أرضية الملعب وهذا أمر نتفهمه".

