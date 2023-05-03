الإصابة تبعد نونو مينديش حتى نهاية الموسم من قبل beIN SPORTS May 3, 2023 16:20 0:30 دقيقة أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتهاء موسم مدافع الفريق الأول نونو مينديش بسبب إصابة في أوتار الركبة اليمنى في المباراة الأخيرة ضد لوريان. تقارير إخبارية لوريان باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة الوكرة يزيد من متاعب الريان 1:38 دقيقة فيرديناند وتشيك وآدامز في قاعة المشاهير 0:43 دقيقة وفاة العداءة الأميركية توري بوي عن سن 32 عاماً 0:30 دقيقة الإصابة تبعد نونو مينديش حتى نهاية الموسم 0:44 دقيقة أتليتيكو مدريد يسعى للانقضاض على الوصافة 1:45 دقيقة ليفربول يمني النفس بمواصلة الصحوة 3:04 دقيقة سيتي يواجه وست هام وعينه على النقاط الثلاث 3:02 دقيقة فالنسيا أمام حتميّة الفوز على فياريال 0:41 دقيقة ليدز يُقيل غراثيا ويعيّن ألاردايس خلفًا له 1:50 دقيقة يوسف بلايلي في لقاء خاص مع beIN SPORTS