استعدادات خاصة لعودة اللاعبين للتدريبات في فرنسا April 27, 2020 22:52 2:08 دقيقة يستعد مسؤولو الكرة الفرنسية لأسبوع مضطرب استعدادا لعودة فرق دوري الدرجة الأولى إلى التدريبات ابتداء من الحادي عشر من أيار/مايو المقبل، تاريخ رفع الحظر الصحي التدريجي، أملا في تحديد مواعيد الجولات المتبقية من الموسم الحالي. فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 5:56 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تسعى لتحديد موعد عودة الليغا 2:08 دقيقة استعدادات خاصة لعودة اللاعبين للتدريبات في فرنسا 1:14 دقيقة الفندق من بين خطط جديدة لاستئناف الدوري الممتاز 0:34 دقيقة رئيس دورتموند التنفيذي يرغب في استئناف البوندسليغا 1:00 دقيقة يويفا يخصص 236 مليون يورو لمساعدة الاتحادات 0:56 دقيقة الفيفا يقترح إجراء 5 تبديلات لدى معاودة المباريات 4:31 دقيقة الوقت بدأ ينفذ أمام الكرة الإيطالية 1:35 دقيقة فورمولا واحد: البرنامج المعدل عقب إلغاء سباق فرنسا 4:56 دقيقة ما قبل كورونا..الكلاسيكو الذي شهد ولادة نجم جديد 2:21 دقيقة أمير خان متحدثا عن الصوم والتدريب والأعمال الخيرية