

وكان فريق العاصمة استهل مشواره في الدوري هذا الموسم بخسارتين توالياً أمام لنس ومرسيليا قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات مؤكداً صحوته في الفترة الأخيرة.



وأشرك مدرب سان جيرمان الألماني توماس توخل رباعي خط الهجوم المؤلف من كيليان مبابي وإيكاردي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني آنخل دي ماريا.



وجاء هدف إيكاردي الأول بعد مجهود فردي من مبابي الذي راوغ لاعبين قبل أن يمرر باتجاه الأرجنتيني فتخلص الأخير من أحد المدافعين قبل أن يسدد على يمين حارس رانس الصربي بريدراغ رايكوفيتش (9).



وكاد إيكادري يضيف الهدف الثاني إثر تمريرة متقنة داخل المنطقة من مواطنه دي ماريا لكن حارس رانس أنقذ الموقف ببراعة من خلال رد فعل سريع ((17).



وسيطر فريق العاصمة الفرنسية بشكل كبير حتى بلغت نسبة استحواذه 71 في المئة بعد مرور نصف ساعة.



وقام نيمار بمجهود فردي رائع تخطى فيه مدافعين لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث (43).



ومرة جديدة مرر الألماني يوليان دراكسلر كرة ماكرة داخل المنطقة إلى مبابي قبل أن يمررها الأخير متقنة باتجاه إيكاردي المتربص أمام المرمى فتابعها داخل الشباك معززاً تقدم فريقه (62).



وأضاع مبابي فرصة سهلة عندما قاد نيمار هجمة مرتدة سريعة فمررها بينية رائعة باتجاه البديل الاسباني بابلو سارابيا ومنه إلى مبابي أمام المرمى لكن الأخير سدد بمحاذاة القائم الأيمن (83).