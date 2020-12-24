إقالة مدوية لتوخيل من تدريب باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS December 24, 2020 13:37 4:02 دقيقة مراسلنا محمد الوضاحي من باريس يرصد لنا آخر الأخبار المتعلقة بإقالة الألماني توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان توماس توخيل -آخر الفيديوهات 4:02 دقيقة إقالة مدوية لتوخيل من تدريب باريس سان جيرمان 1:56 دقيقة صايفي يتحدث عن أسباب اقالة توخيل 1:19 دقيقة أسماء مرشحة لخلافة توخيل وبوكيتينو أبرزهم 2:17 دقيقة باريس سان جيرمان يقيل مدربه الألماني توماس توخيل 4:00 دقيقة باريس سان جيرمان يقسو على ستراسبورغ برباعية نظيفة 3:26 دقيقة مانشستر يونايتد يتخطّى إيفرتون ويبلغ نصف النهائي 4:19 دقيقة ميلان ينتزع فوزاً مثيراً من لاتسيو 3:13 دقيقة ريال مدريد ينجو من فخ غرناطة بصعوبة 3:50 دقيقة توتنهام يعبر ستوك سيتي ويتأهل لنصف النهائي 3:01 دقيقة إنتر يغنم النقاط الثلاث من رحلته إلى فيرونا