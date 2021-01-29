إصابة فيراتي وديالو بفيروس كورونا من قبل beIN SPORTS January 29, 2021 22:48 0:20 دقيقة أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الجمعة عن إصابة لاعبيه، الإيطالي ماركو فيراتي وأبدو ديالو، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". تقارير إخبارية ماركو فيراتي باريس سان جيرمان فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة ليون يستعيد صدارة الـ"ليغ 1" مؤقتاً 1:00 دقيقة السويد والدنمارك في نهائي بطولة العالم لكرة اليد 0:20 دقيقة إصابة فيراتي وديالو بفيروس كورونا 0:26 دقيقة باريس سان جيرمان يكشف عن قميصه الجديد 1:38 دقيقة عدنان درجال في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:43 دقيقة لا عقوبات في حق إبراهيموفيتش ولوكاكو 0:33 دقيقة أولسان هيونداي يصل الدوحة 3:25 دقيقة الأهلي المصري يحط الرحال في الدوحة 0:19 دقيقة تشالهانوغلو يتعافى من "كوفيد-19" 0:34 دقيقة تقارير: ملاك إنتر يفكرون في بيع النادي