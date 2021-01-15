وأشار نادي العاصمة الفرنسية في حسابه على تويتر إلى أن المدرب الذي استلم منصبه مطلع كانون الثاني/يناير الحالي "سيحترم الحجر الصحي" على أن يشرف على الفريق مساعداه خيسوس بيريز وميغيل داغوستيو في المباراة ضد أنجيه المقررة السبت ضمن المرحلة العشرين من بطولة فرنسا.

وأضاف "خضع بوتشيتينو لفحص للكشف عن كوفيد-19 فجاءت نتيجته ايجابية. سيخضع للبروتوكول الصحي المعتمد".

ويعاني ثلاثة لاعبين حالياً من فيروس كورونا المستجد ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان وهم البرازيلي رافينيا، الألماني ثيلو كيهلر والشاب كولين داغبا وسيغيبون أيضاً عن المباراة ضد أنجيه.

وخاض سان جيرمان 3 مباريات حتى الآن بإشراف بوتشيتينو فتعادل مع سانت إتيان 1-1، وفاز على بريست 3-صفر وتوج بكأس الأبطال على حساب مرسيليا 2-1 الأربعاء الماضي.

