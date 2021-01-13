🎙️ @SlimaniIslam: "I'm very happy and proud to join a big club like Lyon. I thank the president. When I was a child, I came to the area, to Givors, to play in tournaments with my team. I'm a combative person who gives everything on the pitch."#Slimani2022 pic.twitter.com/C8VJ0jQbOu — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) January 13, 2021

ووصل سليماني (32 عاماً) إلى ليون في صفقة انتقال مجانية من نادي ليستر سيتي الإنكليزي، بعد موسم 2019- 2020 أعير فيه إلى موناكو، حيث اختير ثاني أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي برصيد تسعة أهداف في 18 مباراة

ولعب سليماني 380 مباراة احترافية، بما في ذلك 69 مباراة للمنتخب الجزائري (30 هدفًا) الذي فاز معه بكأس الأمم الأفريقية في عام 2019.

وحاز سليماني جائزة الكرة الذهبية الجزائرية في عام 2013 ، ولعب أيضًا في الدوري البرتغالي (سبورتنج) والإنكليزي (ليستر ونيوكاسل) والتركي (فنربخشة) ، وفاز بالعديد من الجوائز بما في ذلك كأس البرتغال وكأس السوبر في عام 2015.

وقال سليماني في تصريحات نقلها ليون: "أنا سعيد للغاية وفخور بالانضمام إلى ناد كبير مثل ليون. أشكر الرئيس. عندما كنت طفلًا ، أتيت إلى المنطقة، إلى جيفورز ، للعب في البطولات مع فريقي. أنا شخص قتالي يعطي كل شيء على أرض الملعب".