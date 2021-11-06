إحصائية مُلفتة لباريس سان جيرمان في "الليغ 1" من قبل beIN SPORTS November 6, 2021 14:40 3:32 دقيقة إحصائية لباريس سان جيرمان تقول إنه فاز بثماني نقاط في الدوري بعد الدقيقة الخامسة والثمانين، رقم يرى فيه البعض قوّة في شخصية الفريق تبرز ميزة عدم الاستسلام إلى آخر رمق. في المقابل، يرى آخرون أن الأمر له علاقة بالتحكّم في مجريات اللعب وفرض الأسلوب. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة فيرشتابن الأسرع في تجارب جائزة المكسيك الكبرى 4:20 دقيقة مانشستر سيتي يحسم الديربي ويهزم يونايتد 2:34 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز من بوابة بوردو 3:32 دقيقة إحصائية مُلفتة لباريس سان جيرمان في "الليغ 1" 0:51 دقيقة أرتيتا يسعى لمحاكاة تجربة مدربه السابق مويس 1:15 دقيقة توخيل يرحب بكونتي ويؤكد أنه سيقدم إضافة كبيرة 2:46 دقيقة برشلونة يسعى للفوز عندما يحل ضيفاً على سيلتا فيغو 0:38 دقيقة مارك ألبرايتون في حوار حصري على beIN SPORTS 1:52 دقيقة NBA - نيكس يُسقط باكس في معقله 0:35 دقيقة الصين تمدد عقدها مع فورمولا واحد حتى 2025