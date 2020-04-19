إجماع على عودة الدوري الفرنسي ولكن بشروط من قبل beIN SPORTS April 19, 2020 22:39 2:25 دقيقة جدل كبير في فرنسا مع تزايد الحديث عن عودة النشاط الرياضي. فجميع الفعاليات الكروية هناك تطالب بضرورة توفير الضمانات الصحية اللازمة لعودة آمنة لخوض المباريات. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 12:18 دقيقة موجز الأخبار 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:53 دقيقة ماراثون قطر الافتراضي للتحفيز على ممارسة الرياضة 2:25 دقيقة لا مانع من عودة الدوري الفرنسي ولكن بشروط 2:58 دقيقة نجوم الكرة البرازيلية يتضامنون في مواجهة كورونا 1:11 دقيقة كيكي سيتيين غير مقتنع بشبان الفريق الكتالوني 0:56 دقيقة مورينيو ينتقل للاستقرار في مقر تدريبات توتنهام 1:48 دقيقة أساطير الكرة يحييون الطواقم الطبية 4:34 دقيقة ملعب نادي برايتون الإنكليزي يتحول لمركز فحص كورونا 1:58 دقيقة تشافي يتخلى عن جزء من راتبه وصحيفة تكشف النسبة