وأصدر مرسيليا بياناً على موقعه الرسمي أشار فيه إلى أن البنى التحتية التي يملكها تستطيع أيضاً استضافة الجهاز المعالج، تخزين المواد أو المواد الغذائية أو حتى "تأمين الأدوات اللازمة للافراد الذين يعانون".

وأضاف "أن الجهود المبذولة في أطر التضامن والوحدة أصبحت أكثر من ضرورية في الوقت الي تقترب فيه الأيام العصيبة مع بلوغ وباء كوفيد-19 ذروته".

ونوه نادي مرسيليا بعاملي التمريض ووصفهم بأنهم "أبطال كل يوم".

ومنذ أسبوع، تتم اضاءة ملعب فيلودروم لتحية الجهاز التمريضي ويصدح نشيد أنصار مرسيليا "إلى السلاح، نحن من مرسيليا".