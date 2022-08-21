

وافتتح المدافع المخضرم مامادو ساكو التسجيل لمونبلييه قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق قبل أن يطرد زميله خليل فياض في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 51 جاء الدور على مهاجم أوكسير السنغالي مباي نيانغ الذي نال البطاقة الحمراء مباشرة ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

وأدرك أوكسير التعادل عبر نونو دا كوستا من الرأس الأخضر (70)، ثم تقدم عبر ماتياس أوتريه بعدها بخمس دقائق (75 من ركلة جزاء).

ثم طرد لاعب ثان من أوكسير هو دا كوستا صاحب هدف التعادل (88)، من دون أن يتمكن مونبلييه من استغلال النقص العددي، علما بأن الأخير أيضا تعرض لحادثة طرد ثانية طالت تيجي سافانييه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

في المقابل، بقي نيس بلا انتصارات للمرحلة الثالثة تواليا بسقوطه أمام كليرمون بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين الخاوي (6).

وحاول نيس إدراك التعادل بلا طائل لا بل طرد له الحكم لاعبين أواخر المباراة هما الغابوني ماريو ليمينا (80)، قبل أن يلحق به جان كلير توديبو بعدها بدقيقتين.

وفي بقية المباريات فاز رين على أجاكسيو (2-1) وبريست على أنجيه (3-1) في حين حسم التعادل مباراتي ستراسبورغ مع رينس (1-1) وتولوز مع لوريان (2-2).

