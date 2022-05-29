وانتهت مواجهة العودة في ملحق الصعود والهبوط بين سانت إيتيان وضيفه أوكسير بركلات الترجيح (5-4 لصالح أوكسير) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، علماّ أنّ مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

وسجّل لصالح أوكسير اللاعب المغربي حمزة ساخي بضربة رأس جميلة (51) قبل أن يعدل كامارا لأصحاب الأرض (76).

وتنص القوانين على إجراء ملحق فاصل بين صاحب المركز السابع عشر في دوري الدرجة الأولى والمتأهل إلى الدور الفاصل من دوري الدرجة الثانية.

ويعد سانت إيتيان أحد أعرق الأندية الفرنسية إذ فاز بلقب الدوري في 10 مناسبات فيما سبق لأوكسير أن توّج باللقب مرة واحدة.