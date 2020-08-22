وهو الفوز الأول في الدوري هذا الموسم بعد انتهاء المباراة الافتتاحية بين بوردو ونانت بالتعادل السلبي الجمعة.

ويدين أنجيه بفوزه إلى مهاجمه الإيفواري اسماعيل تراوريه الذي سجل الهدف الوحيد والأول في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 22 عندما استغل كرة مرتدة من القائم الأيسر إثر تسديدة للسنغالي سادا ثيوب بيمناه من مسافة قريبة وتابعها بيمناه من مسافة قريبة أيضاً داخل مرمى الدولي السنغالي ألفريد غوميس.

وفي مباراة ثانية، تعادل ليل مع ضيفه رين 1-1.

وتلقى رين ضربة موجعة بطرد مدافعه الأيمن ساشا بوي في الدقيقة 35، ولم يتأخر ليل في استغلال النقص العددي لافتتاح التسجيل عبر جوناثان مبامبا الذي استغل كرة خلف الدفاع من البرتغالي تشيكا فهيأها لنفسه وسددها من حافة المنطقة بيمناه على يمين الحارس السنغالي ادوار مندي (40).

لكن سرعان ما تساوى الفريقان من حيث العدد على أرضية الملعب بعد طرد المدافع الأيسر لليل الموزامبيقي رينالدو ماندافا بعد ثلاث دقائق.

ونجح المدافع داميان دا سيلفا في ادراك التعادل مستغلاً كرة رأسية من البديل الكونغولي الأصل ادواردو كامافينغا إثر ركلة ركنية فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (74).

