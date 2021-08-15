وبعد مباراة افتتاحية انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام بريست على أرضه، سقط ليون مجدداً في فخ إهدار النقاط.



وتقدم أنجيه على ملعب ريمون كوبا في الدقيقة 20 عن طريق المغربي سفيان بوفال، قبل أن يضاعف لاعب ليون البرازيلي مارسيلو النتيجة بهدف في مرمى فريق من طريق الخطأ (53).



وأكمل ليون المباراة منقوصاً، بعد طرد مدافعه الإيفواري ماكسويل كورنيه لتلقيه بطاقة صفراء ثانية (65).



واستغل أنجيه هذا الطرد ليزيد غلته إلى ثلاثة أهداف، هذه المرة عن طريق المغربي البديل عز الدين أوناهي (77).