وذكرت عائلة ريكو أنه سافر من ستراسبورغ إلى ملقة، ومنها إلى إل روكيو حيث قضى هناك فترة مع عائلته وأصدقائه، بعدها وخلال توجّهِه إلى مناسبة دينية هناك تعرّض للحادث. وأضاف البيان أن سيرخيو في المستشفى الآن في أيدٍ أمينة ويكافحُ من أجل التحسن، ويجب التعاملُ بحذرٍ مع حالته خلال الساعات المقبلة، في انتظار نتائج التقارير وتقييم حالته الطبية، على أمل تقديم أنباء جديدة حول تحسنِ حالته في أسرع وقت ممكن، حسبما جاء في البيان.

