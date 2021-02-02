آخر مستجدات حادثة اقتحام مركز تدريبات مرسيليا من قبل beIN SPORTS February 2, 2021 16:15 1:05 دقيقة أكد نيكولا باسي المحامي المنتدب للدفاع عن بعض المعتقلين من أنصار مرسيليا على خلفية أحداث اقتحام مركز تدريبات النادي، أن المسؤولين الحقيقيين عن الأحداث ليسوا ضمن لائحة المعتقلين، مضيفا أن هناك وجهات نظر وتحاليل خاطئة للقضية. تقارير إخبارية مرسيليا الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة جائحة كورونا تلقي بظلالها على "الميركاتو الشتوي" 0:27 دقيقة توديبو من برشلونة إلى نيس على سبيل الإعارة 0:25 دقيقة وست بروميتش يضمّ نايلز من أرسنال على سبيل الإعارة 1:01 دقيقة بارتي إلى ثالث أدوار "يارا فالي كلاسيك" 0:30 دقيقة ساوثهامبتون يستعير مينامينو من ليفربول 4:19 دقيقة لا فائز في مزايدة حقوق بث الدوري الفرنسي 0:28 دقيقة لاس بالماس يعلن التعاقد مع خيسي 1:25 دقيقة مرسيليا يعلق نشاط مدربه فياش-بواش 3:51 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 0:37 دقيقة كلوب يستبعد عودة فان دايك للملاعب هذا الموسم