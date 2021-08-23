آخر التطوّرات بخصوص أحداث مباراة نيس ومارسيليا من قبل beIN SPORTS August 23, 2021 19:13 6:46 دقيقة بعد الأحداث التي رافقت مباراة نيس ومارسيليا فإن مراسلنا في فرنسا يضعنا بأبرز المستجدات ويوضح رأيه بخصوص فرار الرابطة الفرنسية. تقارير إخبارية مرسيليا الدوري الفرنسي نيس -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة رابطة الدوري الممتاز تعلن عن 16 إصابة بكورونا 6:46 دقيقة آخر التطوّرات بخصوص أحداث مباراة نيس ومارسيليا 0:47 دقيقة ميسي ضمن تشكيلة الأرجنتين لمواجهة برازيل نيمار 0:33 دقيقة نور الشربيني تفوز بلقب بطولة بريطانيا للاسكواش 0:48 دقيقة ليفربول يرفض تحرير صلاح أمام أنغولا 0:38 دقيقة مانشستر سيتي يكرم أساطيره 0:40 دقيقة جوردي ألبا يوافق على تخفيض راتبه بنسبة 25 بالمائة 1:03 دقيقة أنشيلوتي يعتبر أن فريقه لم يكن منضبطاً 9:22 دقيقة رابطة الدوري الفرنسي تستدعي نيس ومارسيليا للتحقيق 0:33 دقيقة بايرن ميونيخ يحافظ على جوهرته كيميش حتى عام 2025