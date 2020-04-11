وهبي الخزري يقدم مبلغاً مالياً لمستشفى فرنسي

وقدم الخزري، سجل ثلاثة أهدف في الـ"ليغ 1" هذا الموسم، شيكاً بقيمة 17000 يورو لمستشفى مدينة باستيا من أجل المساعدة على التصدي لهذه الجائحة التي تجتاح العالم.

ورغم أن الخزري ولد في مدينة أجاكسيو إلا أن استقراره في باستيا جعله يلعب لهذا الفريق الذي غادره في عام 2014 متجهاً نحو نادي بوردو ومنه في عام 2016 إلى سندرلاند الإنكليزي.

وقرر الخزري (29 عاماً) في عام 2017 العودة لأجواء الدوري الفرنسي من بوابة سانت إتيان.

يذكر أن مهاجم سانت إتيان قدم كذلك مبلغاً مالياً لمساعدة بلده (تونس) للتصدى لتفشي وباء كوفيد-19.

