وزير الداخلية الفرنسي ينتقد احتفالات جماهير مرسيليا بسبب كورونا

وتعليقاً على صور لاحتفال أعداد كبيرة من جماهير مرسيليا دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام الكامل بوضع الأقنعة قال دارمانيان في تصريحات تلفزيونية: "لابد لنا أن ندين هذه الصور التي نراها".

وبعد فوز مرسيليا على باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا 1-صفر في العاصمة الفرنسية مساء الأحد انطلقت احتفالات كبيرة في منطقة الميناء القديم في مرسيليا.

ومثل دول أوروبية أخرى تواجه فرنسا زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مما دفع الحكومة إلى التعهد باتخاذ خطوات للإسراع بالفحوص وتشديد الإجراءات في المناطق مرتفعة الإصابة ومنها مرسيليا وبوردو لتجنب العودة إلى إجراءات العزل العام التي فرضت في وقت سابق من العام الجاري.

