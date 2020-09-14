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وزير الداخلية الفرنسي ينتقد احتفالات جماهير مرسيليا بسبب كورونا

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انتقد جيرالد دارمانيان وزير داخلية فرنسا يوم الاثنين الاحتفالات الجماعية التي قامت بها جماهير مرسيليا في شوارع المدينة الجنوبية بعد فوز فريقهم على باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مساء الأحد.

Reuters

وتعليقاً على صور لاحتفال أعداد كبيرة من جماهير مرسيليا دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام الكامل بوضع الأقنعة قال دارمانيان في تصريحات تلفزيونية: "لابد لنا أن ندين هذه الصور التي نراها".

وبعد فوز مرسيليا على باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا 1-صفر في العاصمة الفرنسية مساء الأحد انطلقت احتفالات كبيرة في منطقة الميناء القديم في مرسيليا.

ومثل دول أوروبية أخرى تواجه فرنسا زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مما دفع الحكومة إلى التعهد باتخاذ خطوات للإسراع بالفحوص وتشديد الإجراءات في المناطق مرتفعة الإصابة ومنها مرسيليا وبوردو لتجنب العودة إلى إجراءات العزل العام التي فرضت في وقت سابق من العام الجاري.
 

مرسيليا باريس سان جيرمان فيروس كورونا
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