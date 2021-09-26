هدف قاتل يحرم رين من فوز ثانٍ توالياً

وبدا رين في طريقه لحسم النقاط الثلاث بفوز أول للموسم خارج قواعده بعدما تقدم على فريق المدرب السويسري فلاديمير بتكوفيتش بهدف لغايتان لابورد في الدقيقة 56 وحتى الدقيقة 88 قبل أن يخطف الموزمبيقي إدسون ميكسير التعادل لأصحاب الأرض.

وكما حصل في المرحلة الثانية أمام مرسيليا حين كان متخلفاً صفر-2 قبل أن يعادل 2-2، أو في المرحلة الماضية أمام مونبلييه حين كان متخلفاً حتى الدقائق الخمس الأخيرة قبل أن يعادل 3-3، أظهر بوردو روحه القتالية مجدداً وأنقذ نقطة رفع بها رصيده الى سبع (حقق فوزاً يتيماً حتى الآن).

وفي المقابل، حقق رين حتى الآن فوزين فقط، آخرهما في المرحلة الماضية بسداسية نظيفة على كليرمون، وبتعادله الأحد رفع رصيده الى 9 نقاط.







