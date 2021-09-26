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الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي

هدف قاتل يحرم رين من فوز ثانٍ توالياً

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فرط رين بفوزه الثاني توالياً والثالث فقط منذ انطلاق الدوري الفرنسي لكرة القدم بموسمه الجديد، واكتفى بالتعادل مع مضيفه بوردو 1-1 الأحد في المرحلة الثامنة.

AFP

وبدا رين في طريقه لحسم النقاط الثلاث بفوز أول للموسم خارج قواعده بعدما تقدم على فريق المدرب السويسري فلاديمير بتكوفيتش بهدف لغايتان لابورد في الدقيقة 56 وحتى الدقيقة 88 قبل أن يخطف الموزمبيقي إدسون ميكسير التعادل لأصحاب الأرض.

وكما حصل في المرحلة الثانية أمام مرسيليا حين كان متخلفاً صفر-2 قبل أن يعادل 2-2، أو في المرحلة الماضية أمام مونبلييه حين كان متخلفاً حتى الدقائق الخمس الأخيرة قبل أن يعادل 3-3، أظهر بوردو روحه القتالية مجدداً وأنقذ نقطة رفع بها رصيده الى سبع (حقق فوزاً يتيماً حتى الآن).

وفي المقابل، حقق رين حتى الآن فوزين فقط، آخرهما في المرحلة الماضية بسداسية نظيفة على كليرمون، وبتعادله الأحد رفع رصيده الى 9 نقاط.
                  
                  
                  
 

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