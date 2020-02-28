"هاتريك" بينيديتو في نيم يثبّت أقدام مرسيليا في الوصافة

على أرضية "ستاد دو كوستيير"، بادر أصحاب الأرض بافتتاح باب التسجيل عبر هدف زين الدين فرحات (5) غير أنّ واقع المباراة انقلب بشكل كبير بفضل توهّج نجم نادي الجنوب الفرنسي بينيديتو الذي وقع ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" قلب بها موازين اللقاء في الدقائق (10 و36 و69)، ليكتفي نيم في أواخر المواجهة بإضافة هدفه الثاني عبر لوكا دو (90).

بهذا الفوز السادس عشر له في هذا الموسم، واصل مرسيليا التحليق في مركز الوصيف برصيد 55 نقطة بفارق 10 نقاط مؤقتاً عن المتصدر باريس سان جيرمان المرشح لزيادة الفارق في حال فوزه على ضيفه المتواضع ديجون السبت.

أمّا نيم فقد بقي في خانة المهددين بقوة للهبوط حيث يحتل حتى الآن المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة بعد أن حصد 14 هزيمة و6 تعادلات و7 انتصارات فقط في 27 مباراة.